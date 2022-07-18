В Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза

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Качественный арбуз внешне должен выглядеть свежим, целым и чистым, сообщили специалисты Роскачества.
В Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза
  • Gettyimages.ru
  • © Frank Rothe

Об этом пишет ФАН.

На арбузе должны быть яркие полосы и земляное пятно жёлтого цвета, отметили в ведомстве.

Высохший хвостик не всегда является 100%-ной особенностью вкусного арбуза, так как он мог дойти до такого состояния во время транспортировки.

Микроорганизмы могут попасть в мякоть через трещины в кожуре арбуза, поэтому эксперты посоветовали не покупать разрезанный плод и не просить продавца нарушить корку.

Ранее диетолог и физиотерапевт Римма Мойсенко в беседе с Nation News рассказала, какие продукты следует выбрать в жару, а от каких лучше отказаться.

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