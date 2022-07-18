Шахтёр Моисеев рассказал, что помогло ему выжить после завала в шахте в Кузбассе

Шахтёр Леонид Моисеев, выживший в кузбасской междуреченской шахте «Распадская — Коксовая» после землетрясения и обвала и проведший на глубине 450 м почти неделю, рассказал, что помогло ему выжить в чрезвычайных обстоятельствах.

В эксклюзивном интервью kp.ru шахтёр рассказал, как горнорабочий очистного забоя («гоз») в 1992 году подарил ему нож.

«Тот старый «гроз», Анатолий, лицо помню, фамилию забыл, достал свой нож из кармана. «На, — говорит, — пользуйся». Он тогда уходил с шахты на пенсию. И он, опытный и везучий, отработал в шахте всю жизнь без ЧП. И с тех пор, 30 лет, нож всегда со мной. И этим ножом я, попав в завал, вспарывал себе брюки, резал сапоги, готовил дощечки для шины... Так что ножик мне — оберег. Он кованый, обмотанный, лезвие было сантиметров 12, сейчас сточилось уж вполовину за мои шахтёрские годы», — рассказал горняк.

Старый шахтёрский пояс корсетного типа Моисеев также назвал своим оберегом.

«Мне в 1992-м папа-шахтёр подарил, когда я в шахту пошёл. Чистая кожа с армированием. И этот пояс я тоже 30 лет ношу, и он в завале тоже меня спас. Я его снял, обмотал им сломанную ногу (бедро), стянул и проволокой закрутил. Получился кожаный каркас. Потом на него наложил дощечки, скотч. Профессора здесь, в Центре охраны здоровья шахтёров, удивил, он меня похвалил», — сказал Моисеев.

5 июля в Распадской угольной компании заявили, что причиной обрушения породы стало сейсмическое событие.

После ЧП из шахты на поверхность вывели 188 из 190 горняков.