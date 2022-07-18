Путин: «Ростех» демонстрирует скромные результаты в цифровых проектах

Российский президент Владимир Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что в направлениях по развитию цифровых технологий, за которые ответственен «Ростех», продемонстрированы скромные результаты.

«Скромные результаты продемонстрированы по направлениям, за которые ответственен «Ростех». Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить, финансирования не хватает, ещё что-то», — отметил Путин, подчеркнув, что он «просто констатирует сам факт».

Он добавил, что речь идёт в том числе о проектах создания сетей пятого поколения (5G), а также развития производства оборудования для широкого внедрения интернет-вещания.

Кроме того, президент обратил внимание, что проект по развитию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагружать в прошлом году.

Ранее Минцифры предложило передать частоты 24,25—27,5 ГГц, которые используются радиорелейными станциями, в пользу сетей пятого поколения.