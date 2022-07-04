В Минцифры предложили передать частоты в диапазоне 24,25—27,5 ГГц для 5G

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Минцифры предложило передать частоты 24,25—27,5 ГГц, которые используются радиорелейными станциями, в пользу сетей пятого поколения.
В Минцифры предложили передать частоты в диапазоне 24,25—27,5 ГГц для 5G
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«Необходимо обеспечить условия для преимущественного использования сетей 5G в стране. В связи с этим предлагается передать частоты в миллиметровом диапазоне (24,25—27,5 ГГц), которые используются радиорелейными станциями, в пользу сетей пятого поколения», — говорится в сообщении министерства в Telegram.

В ведомстве также предложили сделать гражданскими полосы в диапазоне 4 ГГц.

Перевод диапазона 4 ГГц в гражданский поможет операторам упростить проведение необходимой экспертизы для сетей 5G, отметили в Минцифры.

Ранее начальник Управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева заявила, что в стране были мобилизованы дополнительные силы для защиты от хакерских атак.

В мае ФАН писало, что в столичном метрополитене запускают проект по внедрению высокоскоростного интернета 5G.

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