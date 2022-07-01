Матвеева заявила о мобилизации в России сил для защиты от хакерских атак

Начальник Управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева заявила, что в стране были мобилизованы дополнительные силы для защиты от хакерских атак.

Как сообщает ТАСС, при ответе на вопрос, с чем связано улучшение ситуации в сфере киберзащиты в России по сравнению с предыдущими месяцами — с уменьшением числа атак или с усилением уровня защиты, она отметила, что оба фактора сыграли свою роль.

«И атаки стали немножечко слабее, но и при этом практически все силы мобилизовались, все владельцы сайтов мобилизовались — все осознали глубину проблемы», — пояснила Матвеева.

Ранее «Лаборатория Касперского» сообщила об обнаружении вредоносной программы, шпионившей за госорганами и некоммерческими организациями в ряде стран мира.