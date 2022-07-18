В Удмуртии зафиксировали 25 новых случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 25 новых случаев коронавируса за минувшие сутки.
В Удмуртии зафиксировали 25 новых случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики.

В числе заболевших один ребёнок и шесть человек старше 65 лет.

Уточняется, что трое госпитализированы, пятеро выздоровели, летальных случаев нет.

Наряду с этим в Астраханской области число заболевших COVID-19 за неделю достигло 415 человек, пишет mk.ru. Общее число инфицированных в регионе за время пандемии составило 118 684. 

Накануне в Москве были госпитализированы 112 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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