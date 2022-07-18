Пьяный водитель сбил насмерть четырёх женщин в Башкирии

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Водитель в Башкирии в нетрезвом состоянии сбил насмерть четырёх женщин, которые шли вдоль дороги, заявили в региональном управлении МВД России.

«По одной из версии, 23-летний местный житель за рулём Audi A5 допустил наезд на четырёх женщин, которые, предположительно, шли навстречу по проезжей части. В результате пешеходы скончались до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что водитель оказался пьян. К месту происшествия выехали представители ГИБДД, сотрудники спецотдела по расследованию ДТП и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере два человека погибли и ещё 42 получили травмы в результате аварии с автобусом в Турции.

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