Два человека погибли и более 40 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Турции
Об этом сообщает телеканал NTV.
Уточняется, что авария произошла в провинции Нигде в центральной части страны.
По предварительным данным, водитель, перевозивший студентов из города Конья, не справился с управлением на одном из участков и автобус вылетел с дороги. Пострадавшие доставлены в больницы.
Полиция проводит расследование.
В апреле сообщалось, что четыре человека погибли и ещё 25 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на востоке Турции.