Два человека погибли и более 40 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Турции

По меньшей мере два человека погибли и ещё 42 получили травмы в результате аварии с автобусом в Турции.

Об этом сообщает телеканал NTV.

Уточняется, что авария произошла в провинции Нигде в центральной части страны.

По предварительным данным, водитель, перевозивший студентов из города Конья, не справился с управлением на одном из участков и автобус вылетел с дороги. Пострадавшие доставлены в больницы.

Полиция проводит расследование.

В апреле сообщалось, что четыре человека погибли и ещё 25 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на востоке Турции.