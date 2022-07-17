Адвокат сообщил о задержании Овсянниковой

Адвокат бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, вернувшейся в Россию, заявил, что её задержали сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Её задержали у себя дома, пока не знаем, куда отвезли. Предполагаю, что это как-то связано с её пикетом», — сказал адвокат Дмитрий Захватов.

Официальных комментариев по этому поводу не приводится.

В соцсетях Овсянниковой также появились сообщения о её задержании, однако без подробностей.

14 марта Первый канал сообщил о проверке инцидента с появлением посторонней с плакатом в кадре. Инцидент произошёл в эфире программы «Время».

15 марта суд в Москве оштрафовал сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову на 30 тыс. рублей. Согласно материалам дела, штраф был назначен девушке не за акцию на телевидении, а за опубликованный до этого видеопризыв.