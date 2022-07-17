Греф рассказал о способах сдерживания укрепления рубля

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, за счёт чего укрепился российский рубль и какие существуют способы сдерживать это укрепление.

По его словам, рубль укрепился по причине усложнения перевода валюты за границу и ограничения импорта из-за санкций.

«Соответственно, сдержать укрепление курса можно либо за счёт валютных интервенций, либо за счёт расширения возможностей для импорта», — приводит РИА Новости слова Грефа после церемонии открытия фонтанного комплекса, построенного в Дербенте при поддержке Сбербанка.

Ранее начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Михаил Шульгин рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.