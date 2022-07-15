Аналитик Шульгин перечислил влияющие на курс рубля факторы

Короткая ссылка
Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Михаил Шульгин рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что определяющим курс рубля фактором стал торговый баланс.

Шульгин заявил, что оценить динамику экспорта позволяет изменение цен на нефть и газ, а также вводимые против России санкционные ограничения.

Для оценки динамики импорта он рекомендовал учитывать данные торговых балансов основных партнёров России.

«Здесь стоит делать акцент на дружественных странах, которые публикуют данные по товарообороту с Россией: Китай, Турция, Казахстан, Индия», — объяснил Шульгин.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить