Аналитик Шульгин перечислил влияющие на курс рубля факторы

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Михаил Шульгин рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что определяющим курс рубля фактором стал торговый баланс.

Шульгин заявил, что оценить динамику экспорта позволяет изменение цен на нефть и газ, а также вводимые против России санкционные ограничения.

Для оценки динамики импорта он рекомендовал учитывать данные торговых балансов основных партнёров России.

«Здесь стоит делать акцент на дружественных странах, которые публикуют данные по товарообороту с Россией: Китай, Турция, Казахстан, Индия», — объяснил Шульгин.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию на валютном рынке.