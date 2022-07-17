Эксперт Сыроваткин назвал доллар по 50 рублей «красной линией» для российских властей

Вербальные интервенции властей, равно как и реальные шаги, которые предпринимаются с целью ограничения укрепления рубля, показывают некую «красную линию» для курса российской валюты, рассказал агентству «Прайм» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Олег Сыроваткин.

Экономист выразил уверенность, что риторика российских властей стала жёстче после того, как курс рубля к доллару приблизился к отметке 50.

«Учитывая вышесказанное, уровень в 50 рублей за доллар можно условно назвать «красной линией», — отметил Сыроваткин.

Тем не менее, эксперт подчеркнул, что эта отметка является достаточно условной, учитывая тот факт, что рубль по-прежнему никто не таргетирует и он находится «в свободном плавании».

Экономист добавил, что в разных отраслях экономики комфортный курс рубля свой, хотя власти называют компромиссным диапазон в 70-80 рублей за доллар.

Ранее начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Михаил Шульгин рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.