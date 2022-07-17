Эксперт Сыроваткин назвал доллар по 50 рублей «красной линией» для российских властей
Экономист выразил уверенность, что риторика российских властей стала жёстче после того, как курс рубля к доллару приблизился к отметке 50.
«Учитывая вышесказанное, уровень в 50 рублей за доллар можно условно назвать «красной линией», — отметил Сыроваткин.
Тем не менее, эксперт подчеркнул, что эта отметка является достаточно условной, учитывая тот факт, что рубль по-прежнему никто не таргетирует и он находится «в свободном плавании».
Экономист добавил, что в разных отраслях экономики комфортный курс рубля свой, хотя власти называют компромиссным диапазон в 70-80 рублей за доллар.
Ранее начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Михаил Шульгин рассказал о факторах, влияющих на курс рубля.