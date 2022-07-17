Второй Ми-8 подключился к поискам пропавшего вертолёта Robinson на Камчатке

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Второй вертолёт Ми-8 территориального Центра медицины катастроф подключился к поискам пропавшего коммерческого вертолёта Robinson в Камчатском крае.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«К поискам пропавшего вертолёта присоединился вертолёт Ми-8 территориального Центра медицины катастроф со спасателями региональной поисково-спасательной базы на борту», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что вертолёт Robinson под управлением биатлониста Игоря Малиновского пропал на Камчатке. Спасатели занимаются поисками пропавшего вертолёта.

Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи вертолёта Robinson в Камчатском крае.

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