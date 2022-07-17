Второй Ми-8 подключился к поискам пропавшего вертолёта Robinson на Камчатке
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
«К поискам пропавшего вертолёта присоединился вертолёт Ми-8 территориального Центра медицины катастроф со спасателями региональной поисково-спасательной базы на борту», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что вертолёт Robinson под управлением биатлониста Игоря Малиновского пропал на Камчатке. Спасатели занимаются поисками пропавшего вертолёта.
Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи вертолёта Robinson в Камчатском крае.