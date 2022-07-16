Эксперт Мясоедов перечислил риски использования бесплатных сим-карт

Короткая ссылка
Использование полученных бесплатно сим-карт несёт в себе множество рисков с точки зрения безопасности данных, заявил директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По его словам, главная проблема таких карт заключается в том, что они не регистрируются на реального абонента в соответствии с законом, а оформляются на ИП или неизвестных частных лиц.

«В идеальной картине мира бесплатные сим-карты должны сразу оформляться на новых владельцев, но на практике они гуляют из рук в руки годами, а иногда и вовсе никогда не меняют собственника на действительного», — цитирует Мясоедова агентство «Прайм».

Он отметил, что реальный собственник карты по закону может забрать свой номер в любой момент и получить доступ к смс-сообщениям и прочим персональным данным.

Кроме того, по словам Мясоедова, всегда есть риск того, что ИП или компания, на которых оформлена карта, закроются — в этом случае контракт приостанавливается автоматически и отключается связь.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев ранее предложил определить предельно допустимое количество мобильных телефонных номеров, оформляемых на одного гражданина.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий прокомментировал в беседе с RT вид мошенничества, когда злоумышленники списывают деньги со счетов через банковское приложение с помощью дубликатов сим-карт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить