Эксперт Мясоедов перечислил риски использования бесплатных сим-карт

Использование полученных бесплатно сим-карт несёт в себе множество рисков с точки зрения безопасности данных, заявил директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

По его словам, главная проблема таких карт заключается в том, что они не регистрируются на реального абонента в соответствии с законом, а оформляются на ИП или неизвестных частных лиц.

«В идеальной картине мира бесплатные сим-карты должны сразу оформляться на новых владельцев, но на практике они гуляют из рук в руки годами, а иногда и вовсе никогда не меняют собственника на действительного», — цитирует Мясоедова агентство «Прайм».

Он отметил, что реальный собственник карты по закону может забрать свой номер в любой момент и получить доступ к смс-сообщениям и прочим персональным данным.

Кроме того, по словам Мясоедова, всегда есть риск того, что ИП или компания, на которых оформлена карта, закроются — в этом случае контракт приостанавливается автоматически и отключается связь.

Депутат Госдумы Олег Матвейчев ранее предложил определить предельно допустимое количество мобильных телефонных номеров, оформляемых на одного гражданина.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий прокомментировал в беседе с RT вид мошенничества, когда злоумышленники списывают деньги со счетов через банковское приложение с помощью дубликатов сим-карт.