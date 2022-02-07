Депутат ГД Матвейчев предложил ограничить число оформляемых на одно лицо сим-карт  

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил определить предельно допустимое количество мобильных телефонных номеров, оформляемых на одного гражданина. Копия письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении RT.
Депутат ГД Матвейчев предложил ограничить число оформляемых на одно лицо сим-карт  
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В обращении парламентарий отметил, что в последние годы был принят ряд поправок в части ужесточения контроля в сфере предоставления услуг мобильной связи. С 2014 года оформить сим-карту граждане могут только с указанием паспортных данных, а с 2018-го операторы обязаны отказывать в услугах абонентам, которые не прошли идентификацию.

Тем не менее, как уточнил Матвейчев, в СМИ периодически возникают сообщения о случаях, когда недобросовестные представители дилерских компаний массово оформляют сим-карты на паспортные данные ничего не подозревающего клиента. В итоге данные мобильные номера оказываются в распоряжении неустановленных третьих лиц, которые в том числе могут использовать их в мошеннических целях.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения лимита: ограничить возможность оформления услуг мобильной связи на одно физическое лицо тремя сим-картами совокупно у всех операторов мобильной связи, а также рассмотреть возможность создания единой информационной системы мобильных операторов для реализации учёта количества телефонных номеров, оформленных на одно и то же лицо», — говорится в обращении.

Ранее аналитики назвали число россиян, столкнувшихся с телефонным мошенничеством накануне Нового года.

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