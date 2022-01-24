Аналитики назвали число столкнувшихся с телефонным мошенничеством накануне Нового года россиян

Представители финтех-группы IDF Eurasia провели опрос и выяснили, сколько россиян столкнулись с телефонным мошенничеством накануне Нового года.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Более трети россиян сообщили, что им звонили телефонные мошенники накануне Нового года и пытались узнать данные карт (ПИН-коды, CVV-коды. — RT). Тем не менее финансовая грамотность растёт, и злоумышленникам не удалось выудить данные россиян. В то же время о наличии собственного негативного опыта (столкнулись с мошенниками и потеряли деньги. — RT) сообщили 13% опрошенных», — рассказала генеральный директор IDF Eurasia в России Ирина Хорошко.

Среди тех, кто столкнулся с мошенниками и потерял деньги, 53% переводили денежные средства сами. Ещё 47% респондентов передавали злоумышленникам данные, получив которые, злоумышленники списывали деньги.

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