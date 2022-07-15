Врач Дормидошина рассказала о косметических процедурах, которые не стоит делать летом
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В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что в жаркую погоду не рекомендуются глубокие лазерные шлифовки и агрессивные пилинги.
«Работа на аппаратах со световыми повреждающими методиками требует длительного периода восстановления и полного исключения активной солнечной нагрузки», — пояснила врач.
По её словам, высокая температура воздуха и повышенное потоотделение могут ухудшить заживление кожи.
Как добавила Дормидошина, в летний период допустимы лёгкие очищающие пилинги, биоревитализация и инъекционная косметология.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.