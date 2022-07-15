Терапевт Хухрев рассказал, какие анализы желательно сдавать ежегодно

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, какие анализы желательно сдавать ежегодно.

«Нет такого набора, что надо это обязательно сдавать каждый год, за исключением холестерина высокой и низкой плотности после 40 лет, исследования на простатический специфический антиген (для мужчин после 50 лет) и сахар в крови. Дальше всё очень-очень индивидуально», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как считает Хухрев, есть смысл в индивидуальной диспансеризации, когда человек приходит к врачу, обсуждает свои проблемы, и специалист назначает необходимые анализы.

Ранее доцент кафедры психиатрии и психотерапии Российского университета дружбы народов, психиатр, психотерапевт Игорь Салынцев в беседе с URA.RU рассказал, что недостаток света может приводить к возникновению световой депрессии.