Кардиолог Конев дал советы по профилактике тромбоза

Врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев дал советы по профилактике тромбоза.

«В зоне риска находятся люди старших возрастных групп и с нарушением свёртывания крови. Кроме того, граждане, ведущие малоактивный образ жизни, сидящие постоянно за рулём и компьютером, не занимающиеся физической нагрузкой вовсе, употребляющие нездоровую пищу», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметил эксперт, важно рациональное питание, а также занятия физической активностью.

По словам Конева, в некоторых фруктах есть вещества, которые задерживают свёртываемость крови.

«В первую очередь малина. Также стоит поменьше есть красного мяса», — сказал специалист.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.