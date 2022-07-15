Терапевт Александрова рассказала о действиях на случай укуса пчелы

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Врач-терапевт Ольга Александрова рассказала о действиях на случай укуса пчелы.
Терапевт Александрова рассказала о действиях на случай укуса пчелы
  • Gettyimages.ru

«Не расчёсывайте место укуса, смажьте его раствором соды и приложите лёд сразу, как только появится такая возможность. Если соды под рукой нет, укус можно промыть с мылом под проточной водой», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, при необходимости можно принять антигистаминный препарат, особенно если есть сильное покраснение и отёк.

Среди опасных симптомов — сильный зуд, озноб, головокружение.

«При их появлении следует сразу вызвать скорую помощь. Также помощь врача необходима, если укусы множественные, находятся на лице или у вас есть аллергия на пчелиный яд», — уточнила Александрова.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.  

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