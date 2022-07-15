Володин не исключил проведение ещё одного внепланового заседания Госдумы

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин не исключил проведение ещё одного внепланового заседания нижней палаты российского парламента.

Как передаёт РИА Новости, об этом он сказал в ходе пленарного заседания.

«Не исключено, может быть, мы соберёмся раньше, если будут вопросы для рассмотрения, самые разные», — заявил он.

Ранее Володин заявил, что депутаты Госдумы 15 июля на внеочередном пленарном заседании рассмотрят инициативы по поддержке россиян и российской экономики.

Также он сообщил, что законопроекты, которые будут обсуждаться на заседании Госдумы 15 июля, не подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации.