Володин не исключил проведение ещё одного внепланового заседания Госдумы

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин не исключил проведение ещё одного внепланового заседания нижней палаты российского парламента.
Володин не исключил проведение ещё одного внепланового заседания Госдумы
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, об этом он сказал в ходе пленарного заседания.

«Не исключено, может быть, мы соберёмся раньше, если будут вопросы для рассмотрения, самые разные», — заявил он.

Ранее Володин заявил, что депутаты Госдумы 15 июля на внеочередном пленарном заседании рассмотрят инициативы по поддержке россиян и российской экономики.

Также он сообщил, что законопроекты, которые будут обсуждаться на заседании Госдумы 15 июля, не подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации.

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