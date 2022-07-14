Володин: вынесенные на заседание ГД проекты не нужно обсуждать в СФ

Законопроекты, которые будут обсуждаться на заседании Госдумы 15 июля не подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

«Законопроекты, вынесенные на пленарное заседание Государственной думы 15 июля, не подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации», — приводятся слова Володина в Telegram-канале нижней палаты парламента. Отмечается, что Володин обсудил данные законопроекты с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Ранее Володин заявил, что депутаты Госдумы 15 июля на внеочередном пленарном заседании рассмотрят инициативы по поддержке россиян и российской экономики.