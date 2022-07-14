Володин: вынесенные на заседание ГД проекты не нужно обсуждать в СФ
«Законопроекты, вынесенные на пленарное заседание Государственной думы 15 июля, не подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации», — приводятся слова Володина в Telegram-канале нижней палаты парламента.
Отмечается, что Володин обсудил данные законопроекты с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Ранее Володин заявил, что депутаты Госдумы 15 июля на внеочередном пленарном заседании рассмотрят инициативы по поддержке россиян и российской экономики.