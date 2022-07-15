Госдума одобрила закон о статусе ветерана для отражавших вторжение в Россию пограничников
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
В пояснительной записке к документу говорится, что проект закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, которые выполняли задачи по отражению вторжения на территорию России, а также в ходе вооружённой провокации на госгранице и приграничной территории России, прилегающей к районам проведения спецоперации на Украине.
Ранее Совет Федерации одобрил закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, которых привлекают к выполнению задач в ходе спецоперации на Украине.
Также глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что освещающие спецоперацию на Украине военкоры получат статус ветерана.