Госдума одобрила закон о статусе ветерана для отражавших вторжение в Россию пограничников

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Государственная дума приняла закон о статусе ветерана боевых действий для пограничников, выполнявших задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию России в ходе спецоперации на Украине.
Госдума одобрила закон о статусе ветерана для отражавших вторжение в Россию пограничников
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости.

В пояснительной записке к документу говорится, что проект закона подготовлен в целях установления статуса ветерана боевых действий военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, которые выполняли задачи по отражению вторжения на территорию России, а также в ходе вооружённой провокации на госгранице и приграничной территории России, прилегающей к районам проведения спецоперации на Украине.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, которых привлекают к выполнению задач в ходе спецоперации на Украине.

Также глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что освещающие спецоперацию на Украине военкоры получат статус ветерана.

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