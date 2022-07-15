В Нижнем Новгороде рассказали о праздничной программе в честь 200-летия городской ярмарки

В Нижнем Новгороде каждые выходные будет проходить праздничная программа в честь 200-летия городской ярмарки, которое отмечается в июле.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

Программа будет проходить каждую неделю с пятницы по воскресенье до 25 августа на территории ярмарки, вход свободный.

Праздничная программа будет включать в себя исторические представления, ярмарочный базар, программы реконструкторов, иммерсивные экскурсии, мэппинг. Гости смогут перенестись в XIX век — на празднике будет воссоздана атмосфера ярмарочного города с его героями и развлечениями. Также будут организованы развлечения для детей.

«Планируем, что проект будет развиваться. В юбилейный для ярмарки год нам бы хотелось, чтобы это событие превратилось в самостоятельный туристский продукт, привлекающий внимание гостей со всей страны, которые именно в эти даты смогут проводить здесь выходные. Хотим, чтобы летом снова стало модно приезжать в Нижний на ярмарку, как и 200 лет назад. Это позволит повысить туристическую привлекательность не только Нижегородской ярмарки, но и всей Стрелки», — рассказала директор по стратегическому развитию Нижегородской ярмарки Елизавета Зубакина.

В рамках празднования юбилея ярмарки пройдут мероприятия в учреждениях культуры и презентация книги «Нижегородская ярмарка. Гербовый зал: история, символы, загадки».

Ранее ФАН сообщило, что в Москве на ВДНХ с 4 по 7 августа пройдёт форум «Путешествуй!», посвящённый развитию туристической отрасли в России.