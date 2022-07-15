Володин в шутку попросил список «опечаленных» из-за внепланового заседания депутатов

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин в шутку попросил список депутатов, «опечаленных» из-за необходимости присутствия на внеплановом заседании нижней палаты российского парламента.
Володин в шутку попросил список «опечаленных» из-за внепланового заседания депутатов
  • РИА Новости

В ходе заседания Володин обратился к депутату от КПРФ Николаю Коломейцеву.

По словам спикера Госдумы, Коломейцев рассказал о 150 депутатах, «которые были опечалены необходимостью приехать на заседание» Госдумы.

«Можно от вас получить списки этих депутатов?» — цитирует Володина РИА Новости.

Спикер также пошутил, что у депутата-коммуниста не может быть тайн от своих коллег.

Ранее Володин заявил, что депутаты Госдумы 15 июля на внеочередном пленарном заседании рассмотрят инициативы по поддержке россиян и российской экономики.

Также он сообщил, что законопроекты, которые будут обсуждаться на заседании Госдумы 15 июля, не подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации.

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