Володин в шутку попросил список «опечаленных» из-за внепланового заседания депутатов
- РИА Новости
В ходе заседания Володин обратился к депутату от КПРФ Николаю Коломейцеву.
По словам спикера Госдумы, Коломейцев рассказал о 150 депутатах, «которые были опечалены необходимостью приехать на заседание» Госдумы.
«Можно от вас получить списки этих депутатов?» — цитирует Володина РИА Новости.
Спикер также пошутил, что у депутата-коммуниста не может быть тайн от своих коллег.
Ранее Володин заявил, что депутаты Госдумы 15 июля на внеочередном пленарном заседании рассмотрят инициативы по поддержке россиян и российской экономики.
Также он сообщил, что законопроекты, которые будут обсуждаться на заседании Госдумы 15 июля, не подлежат обязательному рассмотрению Советом Федерации.