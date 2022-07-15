В Подмосковье сообщили о росте производства лекарственных средств

За первые пять месяцев 2022 года в Подмосковье на 27,8% выросло производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объём отгруженных товаров подмосковными фармпредприятиями в январе — мае 2022 года составил 94,3 миллиарда рублей», — добавили в ведомстве.

Рост производства лекарственных средств и материалов связан с усиленным режимом работы предприятий, а также с высокой инвестиционной активностью в регионе в сфере фармпроизводства.

Ранее интернет-издание argumenti.ru передавало, что в Москве право на льготное лекарственное обеспечение имеют более 1,7 млн человек.