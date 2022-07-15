В Подмосковье сообщили о росте производства лекарственных средств

Короткая ссылка
За первые пять месяцев 2022 года в Подмосковье на 27,8% выросло производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.
В Подмосковье сообщили о росте производства лекарственных средств
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Объём отгруженных товаров подмосковными фармпредприятиями в январе — мае 2022 года составил 94,3 миллиарда рублей», — добавили в ведомстве. 

Рост производства лекарственных средств и материалов связан с усиленным режимом работы предприятий, а также с высокой инвестиционной активностью в регионе в сфере фармпроизводства.

Ранее интернет-издание argumenti.ru передавало, что в Москве право на льготное лекарственное обеспечение имеют более 1,7 млн человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить