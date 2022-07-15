Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина от коронавируса

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, прошёл ли глава государства Владимир Путин ревакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.
Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина от коронавируса
  • РИА Новости

«Не могу сказать, не знаю», — заявил Песков, отвечая на вопрос сотрудников СМИ.

Также Песков рассказал, проходил ли он сам ревакцинацию. Он отметил, что «делал прививку» и у него она «ещё пока действует».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что с появлением новых вариантов штамма «омикрон» в России произойдёт рост числа заболеваний COVID-19, но такие подварианты не приводят к более тяжёлому течению болезни.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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