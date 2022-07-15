Песков: Путин быстро назначит Мантурова вице-премьером в случае одобрения Госдумы
- © Пресс-служба Президента РФ
Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он ответил на вопрос, когда Путин может назначить Мантурова.
«Очень быстро... Может быть, и сегодня», — сказал представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве с десяти до 11.
После этого премьер-министр России Михаил Мишустин внёс в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли.