Путин увеличил число заместителей премьер-министра России до 11

Президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве с десяти до 11.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что председатель правительства России имеет 11 заместителей, в том числе... заместителя председателя правительства России — министра промышленности и торговли России», — говорится в документе.

Ранее у премьера было десять заместителей: первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, заместитель председателя правительства и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, заместители председателя правительства Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.