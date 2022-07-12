Путин увеличил число заместителей премьер-министра России до 11

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве с десяти до 11.
Путин увеличил число заместителей премьер-министра России до 11
  • РИА Новости

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что председатель правительства России имеет 11 заместителей, в том числе... заместителя председателя правительства России — министра промышленности и торговли России», — говорится в документе.

Ранее у премьера было десять заместителей: первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, заместитель председателя правительства и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, заместители председателя правительства Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Александр Новак, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить