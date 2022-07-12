Мишустин предложил кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера — главы Минпромторга

Премьер-министр России Михаил Мишустин внёс в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на должность заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли.

Как говорится на сайте правительства, новая должность в кабмине учреждена решением президента 12 июля.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве с десяти до 11.

В мае Мишустин назначил Сергея Галкина главой Росстата. Отмечается, что до этого Галкин занимал должность заместителя министра Минэкономразвития, где занимался вопросами региональной политики и регионального развития.