Мишустин предложил кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера — главы Минпромторга
- РИА Новости
Как говорится на сайте правительства, новая должность в кабмине учреждена решением президента 12 июля.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве с десяти до 11.
В мае Мишустин назначил Сергея Галкина главой Росстата. Отмечается, что до этого Галкин занимал должность заместителя министра Минэкономразвития, где занимался вопросами региональной политики и регионального развития.