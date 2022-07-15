Стоматолог Никитина рассказала, как правильно ухаживать за зубами

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Стоматолог Ирина Никитина рассказала, что является главным в вопросе ухода за зубами.
Стоматолог Никитина рассказала, как правильно ухаживать за зубами
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Как сказала врач в беседе с «Москвой 24», важно прочищать поверхность зубов, проходя щёткой с щетиной средней жёсткости каждый участок по пять — десять раз.

«Чтобы зубы оставались здоровыми, обычной чистки недостаточно. Каждый вечер после основной процедуры необходимо прочищать каждый зуб со всех сторон монопучковой щёткой», — добавила Никитина.

По её словам, также важно чистить язык щёткой или специальным скребком.

Если в полости рта есть коронки, брекеты, виниры или другие конструкции, их необходимо чистить с использованием ирригатора.  

А у детей до 12—13 лет необходимо проверять качество чистки с помощью индикаторов зубного налёта. 

Ранее в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» врач-стоматолог, ортопед, хирург-имплантолог Юлиана Романова рассказала о самых вредных продуктах для зубов.

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