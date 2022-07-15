В России предложили создать ГОСТ на строительство частных домов и малоэтажных посёлков

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В России предложили ввести ГОСТ на строительство частных домов и малоэтажных посёлков.
В России предложили создать ГОСТ на строительство частных домов и малоэтажных посёлков
  • РИА Новости

Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на проект резолюции совещания Российского союза промышленников и предпринимателей, в котором также приняли участие представители Минстроя и Минпромторга.

«Необходимо, чтобы в стране было качественное жильё и был определённый стандарт, благодаря которому люди будут понимать, что именно они приобретают. Это будет понятный продукт и ликвидный предмет залога для банков, что, безусловно, поможет привлечь ипотечное кредитование», — прокомментировал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.

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