В России предложили создать ГОСТ на строительство частных домов и малоэтажных посёлков

В России предложили ввести ГОСТ на строительство частных домов и малоэтажных посёлков.

Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на проект резолюции совещания Российского союза промышленников и предпринимателей, в котором также приняли участие представители Минстроя и Минпромторга.

«Необходимо, чтобы в стране было качественное жильё и был определённый стандарт, благодаря которому люди будут понимать, что именно они приобретают. Это будет понятный продукт и ликвидный предмет залога для банков, что, безусловно, поможет привлечь ипотечное кредитование», — прокомментировал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Ранее в беседе с НСН вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов прокомментировал ситуацию на рынке вторичного жилья.