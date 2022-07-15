Академик РАН: российский аналог препарата «Золгенсма» может появиться на рынке в 2026 году
«По моим расчётам, отечественный препарат для лечения спинальной мышечной атрофии может появиться на рынке уже в 2025–2026 годах», — заявил он в беседе с «Известями».
Куцев рассказал, что российский препарат для лечения СМА разработала компания «Биокад», в настоящее время проходят его клинические испытания.
Ранее стало известно, что применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии препарат «Золгенсма» официально появился в России.
Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала официальное появление в России препарата для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма».