Академик РАН: российский аналог препарата «Золгенсма» может появиться на рынке в 2026 году

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Российский аналог препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) препарат «Золгенсма» может появиться в продаже в 2026 году. Об этом заявил главный специалист по медицинской генетике Минздрава, директор Медико-генетического научного центра, академик РАН Сергей Куцев.

«По моим расчётам, отечественный препарат для лечения спинальной мышечной атрофии может появиться на рынке уже в 2025–2026 годах», — заявил он в беседе с «Известями».

Куцев рассказал, что российский препарат для лечения СМА разработала компания «Биокад», в настоящее время проходят его клинические испытания.

Ранее стало известно, что применяемый для лечения спинальной мышечной атрофии препарат «Золгенсма» официально появился в России. 

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец в беседе с RT прокомментировала официальное появление в России препарата для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма».

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