Путин подписал закон о спецмерах в экономике при проведении ВС России операций за рубежом

Российский президент Владимир Путин подписал закон о возможности введения специальных мер в экономике при проведении Вооружёнными силами России операций за пределами России.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предусматривает, что правительство может принимать решение о введении специальных экономических мер в целях проведения Вооружёнными силами России, другими войсками, воинскими формированиями и органами контртеррористических и иных операций за пределами территории страны.

В рамках введения спецмер в экономике правительство получает право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также право на разбронирование материальных ценностей государственного резерва.

При введении спецмер в экономике юрлица будут не вправе отказаться от заключения контрактов для проведения контртеррористических и иных операций ВС России за пределами страны.

Правительство также получит право регулировать трудовые отношения в отдельных организациях, в том числе условия предоставления отпуска, работу во внеурочное, ночное время или в выходные.

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях инициативу правительства об обеспечении российской армии в ходе проведения контртеррористических и иных операций за пределами страны.

В пояснительной записке к документу отмечалось, что на фоне проведения спецоперации на Украине возникает краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники.