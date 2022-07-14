Терапевт Лапа рассказала о последствиях использования кондиционеров

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Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала о последствиях использования кондиционеров.
Терапевт Лапа рассказала о последствиях использования кондиционеров
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«Основное — это ОРВИ, аллергии, бронхиты. Те, кто сидят рядом с кондиционерами, часто жалуются на миозиты. Из-за переохлаждения развиваются воспаления, когда шея заболела, повернуть невозможно. И апофеоз — это пневмонии», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, в помещении нужно находиться подальше от кондиционера, а если такой возможности нет, то одеваться потеплее.

Как отметила Лапа, кондиционеры хороши, если правильно установлены, регулярно обслуживаются и моются.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

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