Дерматолог Скорогудаева дала советы по уходу за кожей на курорте

Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева дала советы по уходу за кожей на курорте.

«Когда солнце только поднимается из-за горизонта, лучи идут по касательной. Таким образом, они не так сильно воздействуют на кожу. Поэтому до 11:00 и после 16:00 меньше ультрафиолета попадёт на кожу, и вы получите безопасный загар», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, на голове обязательно должна быть кепка или шляпа. Желательно надеть рубашку с рукавом.

«По возможности нужно как можно больше находиться в тени. И конечно же, пользоваться кремом с высоким солнцезащитным фактором», — отметила Скорогудаева.

Ранее врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева в беседе с URA.RU рассказала, что томатный или апельсиновый сок можно пить в полёте для разжижения крови.