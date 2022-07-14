Офтальмолог Левина высказалась о необходимости солнцезащитных очков для детей

Врач-офтальмолог Мария Левина высказалась о необходимости солнцезащитных очков для детей.

«Нужно защищать глазки детям тоже. В пять лет уже можно и даже нужно носить очки. Причём речь не только о солнечной погоде. Существуют очки для детей от года. Для ребят старше 12 лет обычно выбирают взрослую оправу», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

Левина посоветовала совершать покупки в специализированных магазинах, так как там можно запросить сертификат на изделие.

«Ещё нужно обращать внимание на степень защиты. Этот показатель указывают на заушнике. Считается, что жителям мегаполиса достаточно второй или третьей степени», — добавила специалист.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.