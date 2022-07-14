Офтальмолог Левина высказалась о необходимости солнцезащитных очков для детей

Короткая ссылка
Врач-офтальмолог Мария Левина высказалась о необходимости солнцезащитных очков для детей.
Офтальмолог Левина высказалась о необходимости солнцезащитных очков для детей
  • Gettyimages.ru

«Нужно защищать глазки детям тоже. В пять лет уже можно и даже нужно носить очки. Причём речь не только о солнечной погоде. Существуют очки для детей от года. Для ребят старше 12 лет обычно выбирают взрослую оправу», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

Левина посоветовала совершать покупки в специализированных магазинах, так как там можно запросить сертификат на изделие.

«Ещё нужно обращать внимание на степень защиты. Этот показатель указывают на заушнике. Считается, что жителям мегаполиса достаточно второй или третьей степени», — добавила специалист.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News перечислила меры по поддержанию правильной работы сердечно-сосудистой системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить