В службе занятости Москвы рассказали о работе по трудоустройству женщин с детьми

Директор центра занятости населения «Моя работа» Андрей Тарасов рассказал о работе по трудоустройству женщин с детьми.

Об этом сообщает НСН.

«Здесь мы им представляем достаточно большой перечень различных направлений и сервисов, для того чтобы активно трудоустроиться. Конечно, мы понимаем, что для женщин, особенно находящихся в декретном отпуске, важна дополнительная адаптация по месту работы, повышение своих навыков, а зачастую и смена профиля», — заявил Тарасов.

По его словам, предусмотрен такой инструмент, как доращивание кандидата до рынка труда, направление на переобучение.

Как отметил эксперт, женщины с детьми выбирают преимущественно офисные позиции.

«Следующая сфера, достаточно востребованная среди мам, это сервисная индустрия. Наши кандидаты пробуют себя в ресторанном бизнесе, гостеприимстве», — сообщил Тарасов.

Ранее сообщалось, что московская служба занятости за 2,5 года помогла примерно 30 тыс. женщин с детьми до семи лет найти работу.

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