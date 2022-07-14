Автоэксперт Кадаков прокомментировал закон о штрафах за выбрасывание мусора из машин

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал в беседе с RT подписание президентом России Владимиром Путиным закона о штрафах до 200 тыс. рублей с возможностью конфискации автотранспорта за сброс мусора с транспортных средств.

«Это страшная беда, когда мы не уважаем то место и ту землю, где мы живём. Все мы прекрасно видим вблизи дачных участков, вблизи новостроек и вообще где попало кучи разного мусора (очень часто строительного), которые сваливаются в лесополосе, на поле. Это беда, с которой надо бороться. Я предлагал жёстко увеличить эти штрафы, чтобы люди понимали, что они финансово сильно пострадают», — подчеркнул эксперт.

Специалист также допустил, что в будущем можно будет штрафовать с помощью камер тех, кто выбрасывает мусор из машины.

При этом Кадаков отметил, что часто возникают такие ситуации, когда человек сбрасывает мусор, используя транспортное средство, которое не имеет номерных знаков.

«Можно на лошади отвезти мусор, на телеге — и сбросить. На велосипеде отвезти какую-нибудь ржавую бочку на багажнике... Хорошо, что принято такое решение (о штрафах. — RT)... Но я говорю о том, что нельзя ограничивать вот это преследование штрафами только людей на транспорте, у которого есть номерные знаки», — заключил собеседник RT.

Ранее Путин подписал закон о штрафах до 200 тыс. рублей за выбрасывание мусора из машин.

Согласно документу, за выгрузку или сброс из автомобиля, мототранспортных средств отходов вне предназначенных для мусора мест налагается штраф: для граждан — от 10 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тыс. рублей.

Повторное правонарушение предусматривает штраф в удвоенном размере с конфискацией транспортного средства.

При этом соответствующие действия, совершённые с помощью грузовых автомобилей, тракторов, прицепов и так далее, будут караться ещё большими штрафами: от 40 до 50 тыс. рублей — для обычных граждан, от 60 до 80 тыс. рублей — для должностных лиц, от 100 до 120 тыс. рублей — для юрлиц.