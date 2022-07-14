Путин одобрил закон об ужесточении наказания за пытки

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин одобрил закон об ужесточении наказания за пытки. Также документ уточняет понятие «пытки» в законодательстве.
Путин одобрил закон об ужесточении наказания за пытки
  • РИА Новости

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений.

Документ также предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 20 лет в случае, если пытки повлекли смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности за пытки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить