Путин одобрил закон об ужесточении наказания за пытки
- РИА Новости
Закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений.
Документ также предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 20 лет в случае, если пытки повлекли смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью.
Ранее Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности за пытки.