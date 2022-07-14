Российский президент Владимир Путин одобрил закон об ужесточении наказания за пытки. Также документ уточняет понятие «пытки» в законодательстве.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений.

Документ также предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 20 лет в случае, если пытки повлекли смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности за пытки.