Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал планы Казахстана принять ушедшие из России компании.

«Это совершенно нормально, когда любая страна мира пытается создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов. Это пытаются делать все страны, включая нашу страну. Другое дело, что сейчас, понятно, под совершенно беспрецедентным давлением извне многие компании вынуждены принимать такие решения», — сказал Песков.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать все необходимые условия для привлечения уходящих из России иностранных компаний.

Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев ранее отметил, что некоторым иностранным компаниям, которые спешно покинули Россию, вернуться будет труднее, чем уйти.