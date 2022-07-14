Токаев поручил создать все условия для привлечения уходящих из России иностранных компаний

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать все необходимые условия для привлечения уходящих из России иностранных компаний.
Токаев поручил создать все условия для привлечения уходящих из России иностранных компаний
  • РИА Новости

«Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан», — цитирует его РИА Новости.

Токаев также объявил выговоры министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву из-за просчётов, которые привели к замедлению темпов роста сельхозпроизводства.

Ранее сообщалось, что внешнеторговый оборот Ростовской области и Казахстана в 2021 году достиг $400,7 млн, что на 25% больше по сравнению с 2020-м.

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