Внешнеторговый оборот Ростовской области и Казахстана вырос на 25% за год
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу губернатора Ростовской области.
Рост экспорта составил почти 20%, импорта — более 43%.
«Динамика наших отношений весьма заметна. С учётом тех посылов, которые президенты двух стран сделали на ПМЭФ-2022, перспективы отношений будут определённо улучшаться. Уверен, что взаимовыгодное сотрудничество продолжится», — заявил глава региона Василий Голубев.
Ранее НСН сообщала, что Москва в 2021 году экспортировала продукцию ННЭ на $33,5 млрд.