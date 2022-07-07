Внешнеторговый оборот Ростовской области и Казахстана вырос на 25% за год

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Внешнеторговый оборот Ростовской области и Казахстана в 2021 году достиг $400,7 млн, что на 25% больше по сравнению с 2020-м.
Внешнеторговый оборот Ростовской области и Казахстана вырос на 25% за год
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу губернатора Ростовской области.

Рост экспорта составил почти 20%, импорта — более 43%.

«Динамика наших отношений весьма заметна. С учётом тех посылов, которые президенты двух стран сделали на ПМЭФ-2022, перспективы отношений будут определённо улучшаться. Уверен, что взаимовыгодное сотрудничество продолжится», — заявил глава региона Василий Голубев.

Ранее НСН сообщала, что Москва в 2021 году экспортировала продукцию ННЭ на $33,5 млрд.

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