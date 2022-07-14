В России намерены упростить назначение опеки над инвалидами

Короткая ссылка
Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рассмотрит законопроект, согласно которому опекунами смогут стать оба родителя и необязательно через суд.
В России намерены упростить назначение опеки над инвалидами
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Парламентская газета», право быть опекунами совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан хотят предоставить обоим родителям.

Также новый закон позволит присваивать статус опекуна второму родителю без участия суда.

Ранее сенатор Елена Шумилова рассказала, что сейчас действует следующее правило: после того как ребёнок-инвалид достигает совершеннолетия, его родителей вызывают в суд и уже по суду устанавливают, имеют ли право и папа, и мама представлять его законные интересы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить