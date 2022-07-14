В России намерены упростить назначение опеки над инвалидами

Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рассмотрит законопроект, согласно которому опекунами смогут стать оба родителя и необязательно через суд.

Как сообщает «Парламентская газета», право быть опекунами совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан хотят предоставить обоим родителям.

Также новый закон позволит присваивать статус опекуна второму родителю без участия суда.

Ранее сенатор Елена Шумилова рассказала, что сейчас действует следующее правило: после того как ребёнок-инвалид достигает совершеннолетия, его родителей вызывают в суд и уже по суду устанавливают, имеют ли право и папа, и мама представлять его законные интересы.