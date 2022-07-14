Сенатор Варфоломеев поддержал создание движения детей и молодёжи в России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с RT прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным закона о создании в России движения детей и молодёжи.

По мнению сенатора, создание такого движения является серьёзным шагом в области воспитательной работы с молодым поколением.

«Это будет способствовать тому, чтобы и детей, и молодёжь мы больше держали в зоне своего внимания, не только готовили их к будущей жизни, но и прививали умение правильно принимать решения, правильно поступать, выстраивать коммуникации», — пояснил Варфоломеев.

Он подчеркнул, что данный закон является ожидаемым и соответствует существующему в обществе запросу.

«Я всегда выступаю за любые решения, связанные с поддержкой детей, молодёжи», — заключил сенатор.

Ранее Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодёжи.

Отмечается, что организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.