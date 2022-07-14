Сенатор Варфоломеев поддержал создание движения детей и молодёжи в России

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев в беседе с RT прокомментировал подписание президентом России Владимиром Путиным закона о создании в России движения детей и молодёжи.
Сенатор Варфоломеев поддержал создание движения детей и молодёжи в России
  • РИА Новости

По мнению сенатора, создание такого движения является серьёзным шагом в области воспитательной работы с молодым поколением.

«Это будет способствовать тому, чтобы и детей, и молодёжь мы больше держали в зоне своего внимания, не только готовили их к будущей жизни, но и прививали умение правильно принимать решения, правильно поступать, выстраивать коммуникации», — пояснил Варфоломеев.

Он подчеркнул, что данный закон является ожидаемым и соответствует существующему в обществе запросу.

«Я всегда выступаю за любые решения, связанные с поддержкой детей, молодёжи», — заключил сенатор.

Ранее Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодёжи.

Отмечается, что организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить