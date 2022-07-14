Сенатор Варфоломеев поддержал создание движения детей и молодёжи в России
- РИА Новости
По мнению сенатора, создание такого движения является серьёзным шагом в области воспитательной работы с молодым поколением.
«Это будет способствовать тому, чтобы и детей, и молодёжь мы больше держали в зоне своего внимания, не только готовили их к будущей жизни, но и прививали умение правильно принимать решения, правильно поступать, выстраивать коммуникации», — пояснил Варфоломеев.
Он подчеркнул, что данный закон является ожидаемым и соответствует существующему в обществе запросу.
«Я всегда выступаю за любые решения, связанные с поддержкой детей, молодёжи», — заключил сенатор.
Ранее Путин подписал закон о создании в России движения детей и молодёжи.
Отмечается, что организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.