Совфед одобрил закон о создании общероссийского движения детей и молодёжи

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Совет Федерации одобрил закон о создании в России движения детей и молодёжи.
Совфед одобрил закон о создании общероссийского движения детей и молодёжи
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

Отмечается, что организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.

Как пишет РИА Новости, за Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных программами, также устанавливается министерством.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с RT прокомментировала закон о создании общероссийского движения детей и молодёжи.

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