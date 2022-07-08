Совфед одобрил закон о создании общероссийского движения детей и молодёжи
- РИА Новости
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Отмечается, что организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.
Как пишет РИА Новости, за Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных программами, также устанавливается министерством.
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в беседе с RT прокомментировала закон о создании общероссийского движения детей и молодёжи.