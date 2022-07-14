Автоэксперт Моржаретто поддержал возобновление программ льготного автокредитования и лизинга

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал в беседе с RT возобновление программы льготного автокредитования и лизинга на все модели Lada, УАЗ, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей и электрокары марки Evolute.

По словам специалиста, это очень хорошее решение, которого «давно ждали».

«Нет никаких сомнений в том, что это действительно необходимо делать... Программа хорошо заработает, когда салоны дилеров будут полны машинами», — объяснил автоэксперт.

Он также выразил надежду на то, что это произойдёт ближе к осени, потому что, как подчеркнул Моржаретто, программа «очень нужна».

Ранее Минпромторг сообщил о возобновлении программ льготного автокредитования и лизинга на все модели Lada, УАЗ, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей и электрокары марки Evolute.

Субсидируемая скидка из федерального бюджета составит до 20% от стоимости машины, а на Дальнем Востоке — 25%.

Базовая скидка по программе лизинга составит 10% от стоимости авто, но не более 500 тыс. рублей.