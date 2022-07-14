Автоэксперт Моржаретто поддержал возобновление программ льготного автокредитования и лизинга

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал в беседе с RT возобновление программы льготного автокредитования и лизинга на все модели Lada, УАЗ, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей и электрокары марки Evolute.
Автоэксперт Моржаретто поддержал возобновление программ льготного автокредитования и лизинга
  • РИА Новости

По словам специалиста, это очень хорошее решение, которого «давно ждали».

«Нет никаких сомнений в том, что это действительно необходимо делать... Программа хорошо заработает, когда салоны дилеров будут полны машинами», — объяснил автоэксперт.

Он также выразил надежду на то, что это произойдёт ближе к осени, потому что, как подчеркнул Моржаретто, программа «очень нужна».

Ранее Минпромторг сообщил о возобновлении программ льготного автокредитования и лизинга на все модели Lada, УАЗ, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей и электрокары марки Evolute.

Субсидируемая скидка из федерального бюджета составит до 20% от стоимости машины, а на Дальнем Востоке — 25%.

Базовая скидка по программе лизинга составит 10% от стоимости авто, но не более 500 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить