Автоэксперт Моржаретто поддержал возобновление программ льготного автокредитования и лизинга
- РИА Новости
По словам специалиста, это очень хорошее решение, которого «давно ждали».
«Нет никаких сомнений в том, что это действительно необходимо делать... Программа хорошо заработает, когда салоны дилеров будут полны машинами», — объяснил автоэксперт.
Он также выразил надежду на то, что это произойдёт ближе к осени, потому что, как подчеркнул Моржаретто, программа «очень нужна».
Ранее Минпромторг сообщил о возобновлении программ льготного автокредитования и лизинга на все модели Lada, УАЗ, ГАЗ стоимостью до 2 млн рублей и электрокары марки Evolute.
Субсидируемая скидка из федерального бюджета составит до 20% от стоимости машины, а на Дальнем Востоке — 25%.
Базовая скидка по программе лизинга составит 10% от стоимости авто, но не более 500 тыс. рублей.