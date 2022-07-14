Дерматолог Гришина рассказала о пользе сна без одежды

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Врач-дерматолог, косметолог Натэла Гришина сообщила, что отсутствие одежды позволяет погрузиться в более глубокий сон из-за улучшения энергообмена.
Дерматолог Гришина рассказала о пользе сна без одежды
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«Это такой естественный физиологический процесс, который у нас в организме происходит — мы снимаем одежду, у нас опускается температура тела, идёт хороший энергообмен с одеялом, которое начинает непосредственно контактировать с кожей. Соответственно, человек охлаждается, понижается температура кожи и в результате он засыпает более глубоко. То есть организм таким образом подстраивается под качественный и здоровый сон, который положительно сказывается на здоровье», — объяснила Гришина в беседе с URA.RU.

Врач также добавила, что в случае, если сон без одежды вам не подходит, то выбору пижамы стоит уделить особое внимание — она, в частности, не должна мешать кровообращению.

Ранее врач-косметолог Зайнаб Мирзоева в беседе с ФАН объяснила, чем опасно лечение солнечных ожогов народными методами.

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