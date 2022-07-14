Режим ЧС ввели в Черемховском районе Иркутской области из-за ливней и ветра

Режим ЧС ввели в Черемховском районе Иркутской области из-за ливневых дождей и сильного ветра, сообщили в областном управлении МЧС.

«Решением районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Черемховского района введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Первый замгубернатора Иркутской области Роман Колесов отметил, что ситуация находится на контроле правительства, профильным министерствам предстоит совместно с Черемховским районом подготовить предложения по оперативному восстановлению крыш социальных объектов.

В конце июня режим ЧС был введён в Симферопольском районе из-за ситуации с сильными ливнями.