Аксёнов заявил о введении режима ЧС в Симферопольском районе из-за непогоды

Режим ЧС введён в Симферопольском районе из-за ситуации с сильными ливнями. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Принято решение об отнесении ситуации, сложившейся на территории г. Симферополя и Симферопольского района в результате обильного выпадения осадков при прохождении комплекса опасных метеоявлений, к чрезвычайной ситуации межмуниципального характера», — написал он в Telegram.

Аксёнов добавил, что документ будет опубликован на официальном портале правительства Республики Крым.

Ранее в МЧС сообщили, что в Крыму прогнозируется подъём уровней воды в некоторых реках до 2 м из-за дождей.