Аксёнов заявил о введении режима ЧС в Симферопольском районе из-за непогоды
- РИА Новости
«Принято решение об отнесении ситуации, сложившейся на территории г. Симферополя и Симферопольского района в результате обильного выпадения осадков при прохождении комплекса опасных метеоявлений, к чрезвычайной ситуации межмуниципального характера», — написал он в Telegram.
Аксёнов добавил, что документ будет опубликован на официальном портале правительства Республики Крым.
Ранее в МЧС сообщили, что в Крыму прогнозируется подъём уровней воды в некоторых реках до 2 м из-за дождей.