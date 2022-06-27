Аксёнов заявил о введении режима ЧС в Симферопольском районе из-за непогоды

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Режим ЧС введён в Симферопольском районе из-за ситуации с сильными ливнями. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Аксёнов заявил о введении режима ЧС в Симферопольском районе из-за непогоды
  • РИА Новости

«Принято решение об отнесении ситуации, сложившейся на территории г. Симферополя и Симферопольского района в результате обильного выпадения осадков при прохождении комплекса опасных метеоявлений, к чрезвычайной ситуации межмуниципального характера», — написал он в Telegram.

Аксёнов добавил, что документ будет опубликован на официальном портале правительства Республики Крым.

Ранее в МЧС сообщили, что в Крыму прогнозируется подъём уровней воды в некоторых реках до 2 м из-за дождей. 

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